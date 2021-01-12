Брянцы производят мусор тоннами

Девятьсот тонн твердых коммунальных отходов собрано и вывезено компаниями-перевозчиками за новогодние праздники с контейнерных площадок Брянской области.

Увеличение объема отходов в праздничные дни – ожидаемо. Проводя новогодние выходные дома, жители, в буквальном смысле, становятся производителями отходов: покупают продукты питания в различной упаковке, готовят, убирают, обмениваются подарками и выбрасывают старые ненужные вещи. Количество мусора, который спецтранспорт собирает с площадок, значительно увеличивается. И эти праздники – не стали исключением. За десять выходных дней с контейнерных площадок Брянской области вывезли 900 тонн отходов. Основной состав – это различная упаковка от товаров, подарков и продуктов питания.

– Небрежно припаркованные автомобили во дворах многоквартирных домов областного центра, прогнозируемое увеличение отходов, непогода – вносили свои коррективы в штатную работу в эти праздничные дни, но транспортные компании, несмотря на трудности, хорошо справлялись со своими обязанностями во время длинных выходных. Логистическая служба регионального оператора продолжает ежедневно контролировать работу перевозчиков и своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок региона с помощью системы ГЛОНАСС, – прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Напомним, что для удобства жителей региона работает колл-центр регионального оператора. Задать свои вопросы о реализации «реформы чистоты» на территории Брянской области, о начислении платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО, а также сообщить о нарушениях графика вывоза отходов или необходимости дополнительного вывоза можно по телефону 606-444.