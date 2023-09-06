Брянцы с улицы Грибоедова пожаловались главе района на УК

Жители домов на улице Грибоедова в Брянске пожаловались главе района на управляющую организацию. Об этом сообщили в городской администрации.

Исполняющий обязанности главы Советской районной администрации Денис Семенов встретился с жильцами домов 11 и 17 по улице Грибоедова. Они пожаловались на работу управляющей компании. Жителей рассказали о плохом содержании домов и подвальных помещений, а также санитарного состояния двора.

Руководителю управляющей компании глава района поставил задачу устранить замечания.

Вопросы у жителей возникли и к подрядчику, который ремонтирует улицу Грибоедова. Тот после беседы пообещал учесть пожелания.