Брянцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках

Сейчас власти региона прорабатывают возможность заключения соответствующих соглашений с негосударственными учреждениями здравоохранения.

Чтобы ускорить процесс вакцинации жителей Брянщины, власти региона прорабатывают вопрос о заключении соответствующих соглашений с частными медицинскими клиниками. Об этом рассказал на последнем заседании регионального опрештаба по борьбе с коронавирусом зам губернатора Владимир Оборотов.

Для получения вакцины негосударственным медицинским учреждениям в Брянске и облатси нужно будет обеспечить соблюдения температурного режима, обязательного для хранения вакцины. После того, как необходимая «холодовая цепь» будет обеспечена, частные клники получат препарат и смогут предлагать его пациентам.

Сейчас вакцина хранится на официальном складе бактерийных препаратов облатсной инфекционной больницы. Там уже работают три морозильника, способных обеспечивать температурный режим не выше мину 18 градусов, а в ближайшее время будет поставлен еще один. По региону вакцину развозят на спецавтомобилях-рефрежираторах. Оснащены медицинскими морозильниками и клиники, на базе которых делается инъекция.

Вакцинация на базе частных клиник уже проводится в Москве. Сам препарат предоставляется бесплатно, но стоят денег сопутствующие услуги — сама инъекция, прием врача, тесты на коронавирус и антитела к нему и тому подобное. По данным столичных СМИ, с учетом этих затрат вакцинация в московской негосударственной клинике обходится пациентам в среднем от 1800 до 12 тыс. рублей.