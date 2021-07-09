Брянцы стали реже болеть СПИДом

Носители инфекции до сих пор сталкиваются со стигмацией.

В последние два года в Брянской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом заявила главный врач Брянского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Анастасия Инчина.

По ее словам, это связано с регулярным проведением федеральных и региональных информационных кампаний и повышением уровня знаний населения по вопросам ВИЧ/СПИДа.

В то же время, отметила Инчина, «бывают еще случаи, когда пациенты с ВИЧ испытывают трудности при госпитализации, при устройстве на работу, при устройстве детей в дошкольные учреждения».

«Победить стигму, которая возникает именно от незнания проблемы, можно только просвещением. В первую очередь это информирование о путях передачи ВИЧ-инфекции, о существующем лечении, о том, что можно полноценно и качественно жить с этим заболеванием, жениться, выходить замуж, рожать здоровых детей», – также сообщила Анастасия Инчина.