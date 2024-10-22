Брянцы выиграли у гомельской команды матч «Дружба-2024» по шахматам и шашкам. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошёл 62-й традиционный международный матч «Дружба-2024» по шахматам и шашкам. За досками встретились спортсмены из Брянской и Гомельской областей. Участвовали в соревнованиях как начинающие, так и мастера спорта.

По итогам соревнований в шашках и в шахматах победу одержала команда Брянской области.