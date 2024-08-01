Брянцы завоевали четыре награды на фестивале «Дружба народов»

Брянцы завоевали четыре награды на всероссийском фестивале «Дружба народов». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Нижнем Новгороде прошёл IV Всероссийский культурно-спортивный фестиваль Всероссийского общества инвалидов «Дружба народов». Там собрались пятьсот человек из 82 регионов России и Республики Беларусь.

В спортивных состязаниях «Спорт, движение, жизнь!» участвовали люди с инвалидностью. Они соревновались в шахматах, пауэрлифтинга, скандинавской ходьбе, дартсе, настольных играх.

В скандинавской ходьбе второе место занял брянский участник Александр Комаров. Он же получил «серебро» в настольно-спортивной игре «Джакколло».

А брянец Сергей Бойко стал первым в дартсе. Бронзовая награда ему досталась в настольно-спортивной игре «Шаффлборд».

«Помимо соревновательной и концертной программ, участников Фестиваля ждали масса приятных сюрпризов от организаторов, незабываемые экскурсии на двухэтажных автобусах по Нижнему Новгороду — Столице Закатов, и поездка на теплоходе по Волге до Городца – одного из древнейших русских городов, а так же памятные сувениры», — отметил председатель Брянской областной организации ВОИ Вячеслав Белин.