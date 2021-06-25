Брянцы жалуются на отсутствие вакцины от коронавируса

Одна из групп в соцсети ВКонтаке опубликовала пост, на который жители Брянщины бурно отреагировали.

«Люди приходят, звонят во все поликлиники, а в ответ им говорят, что возможно, на следующей недели подвезут. Странно получается, власти призывают всех идти вакцинироваться, а по факту с ней дефицит» – пишет автор сообщения.

Комментаторы делятся своими случаями. Так, по словам одного из них, в стародубской поликлинике нет возможности привиться. Сложно вакцинироваться и в некоторых брянских медучреждениях. Об этом пишут фолловеры.

Однако информации из официальных источников по данному поводу не поступало.

Напомним, что, по сведениям регионального оперштаба от 25 июня, более 175 545 жителей региона уже сделали прививку от COVID-19.