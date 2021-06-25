Город32

Брянцы жалуются на отсутствие вакцины от коронавируса

2021, 25 июня 14:59 Общество
Брянцы жалуются на отсутствие вакцины от коронавируса
Источник фото

Одна из групп в соцсети ВКонтаке опубликовала пост, на который жители Брянщины бурно отреагировали.  

«Люди приходят, звонят во все поликлиники, а в ответ им говорят, что возможно, на следующей недели подвезут. Странно получается, власти призывают всех идти вакцинироваться, а по факту с ней дефицит» – пишет автор сообщения. 

Комментаторы делятся своими случаями. Так, по словам одного из них, в стародубской поликлинике нет возможности привиться. Сложно вакцинироваться и в некоторых брянских медучреждениях. Об этом пишут фолловеры. 

Однако информации из официальных источников по данному поводу не поступало. 

Напомним, что, по сведениям регионального оперштаба от 25 июня, более 175 545 жителей региона уже сделали прививку от COVID-19. 

Читайте также
Почепский рыбак незаконно выловил 107 рыб
25 июня 16:50
Почепский рыбак незаконно выловил 107 рыб
Выпускные в Брянской области пройдут без развлекательных мероприятий
25 июня 16:23
Выпускные в Брянской области пройдут без развлекательных мероприятий
В Брянской области поймали торговца мефедроном
25 июня 16:14
В Брянской области поймали торговца мефедроном
12 сотрудников Брянского лагеря «Альбатрос» не получили зарплату за два месяца
25 июня 15:28
12 сотрудников Брянского лагеря «Альбатрос» не получили зарплату за два месяца

Новости регионов

24.06.2021 12:05
Городам-героям – особый статус
Депутаты заксобрания подготовили новый законопроект. Совет фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе обсудил законодательную инициативу в Государственную Думу по внесению проекта Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации ”Город-герой“».  С идеей о разработке законопроекта, направленного на закрепление особого статуса городов-героев, выступили члены Совета фракции. Спикер областного парламента, руководитель регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов
24.06.2021 12:05
Защитники Родины
В регпарламенте Смоленской области предложили ввести особый статус городов-героев. 15 июня депутаты Совета фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе обсудили законодательную инициативу по внесению в Госдуму проекта Федерального закона «О почётном звании Российской Федерации ”Город-герой“». С идеей о разработке законопроекта, направленного на закрепление особого статуса городов-героев, выступили члены Совета фракции. Спикер областного парламента Игорь
24.06.2021 11:40
Помощь по соцконтракту
В рамках прошедшего совещания члены администрации обсудили работу по заключению социальных контрактов. Такая практика направлена на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Как подчеркнула руководитель департамента по социальному развитию Елена Романова, на территории области помощь на основании социального контракта предоставляется в таких сферах, как  поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного
24.06.2021 11:39
В «красной зоне»
В последние дни темой №1 в России стал рост заболеваемости коронавирусом, к сожалению, эта негативная тенденция затронула и  Смоленскую область. Увеличивается число госпитализированных и нуждающихся в стационарной помощи. По данным на конец прошлой недели, в больницах региона оставались свободными менее 160 инфекционных коек.  Такие цифры озвучили в ходе очередного рабочего совещания членов администрации Смоленской области,
24.06.2021 11:36
На передовой
Губернатор поздравил смоленских медиков. В третье воскресенье июня в нашей стране свой праздник отмечают представители одной из самых востребованных профессий – медицинские работники. Сложно найти человека, который хоть бы раз не обратился за помощью к врачу или медсестре. И люди в белых халатах, следуя клятве Гиппократа и зову сердца,порой совершают настоящие чудеса, возвращая людям здоровье,
21.06.2021 15:01
Смоленские транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела по факту подделки документов
Фальшивая медсправка о прохождении диспансеризации привела к возбуждению уголовного дела  Следствием линейного отдела МВД России на станции Смоленск завершено расследование уголовного дела в отношении машиниста мотовоза, подозреваемого в приобретении и использовании заведомо поддельного документа. В ходе предварительного следствия было установлено, что 60-летний уроженец Смоленской области, работая в должности машиниста мотовоза Вяземской механизированной дистанции по эксплуатации

Актуальные темы

Происшествия
Пьяный водитель разбил три машины на парковке в Брянске (ВИДЕО)
Общество
В Брянск придет аномальная жара с 21 по 26 июня
Происшествия
Два человека погибли при столкновении «ВАЗа» и трактора под Унечей
Происшествия
Мотоциклист протаранил поворачивавший Hyundai в Жуковке
Спорт
Президент Федерации шашек России наградил брянских спортсменов

Новости партнёров

Изменения в федеральный закон «О рекламе»
Изменения в федеральный закон «О рекламе»

Заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова рассказала о внесении  изменений в Федеральный закон «О рекламе» №38-ФЗ, которые вступят в силу  с 01.07.2021.

Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны жителям Гордеевки Брянской области
Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны жителям Гордеевки Брянской области

Компания «Ростелеком» завершила строительство сетей связи по технологии GPON[1] в селе Гордеевка Брянской области. Теперь высокоскоростной интернет и другие сервисы цифрового провайдера стали доступны для подключения жителям почти тысячи домохозяйств районного центра.

Билеты в купе двухэтажного поезда №107/108 сообщением Москва -Брянск можно приобрести по специальному тарифу
Билеты в купе двухэтажного поезда №107/108 сообщением Москва -Брянск можно приобрести по специальному тарифу

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») предлагает пассажирам воспользоваться акцией при покупке билетов на поезд № 107/108 сообщением Москва-Брянск.

Игорь Маковский дал оценку развитию энергокомплекса Рязанской области
Игорь Маковский дал оценку развитию энергокомплекса Рязанской области

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проверил действующие производственные объекты филиала «Рязаньэнерго» и посетил площадку нового центра питания ПС 110 кВ «Развитие».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.