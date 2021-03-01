Брянец купил в супермаркете рыбу с червями

Фото он разместил в соцсетях.

Житель Брянска купил в супермаркете рыбу, в которой, как он обнаружил дома, находились черви. Об этом он рассказал в соцсетях

«Вот такую рыбу предлагает один из супермаркетов», – написал шокированный покупатель. Название супермаркета и производителя он предпочел не указывать.

Ради снимка неудачной покупки брянец не побоялся взять червей в руки.