У спортшколы в Дятьково сделали парковку для инвалидов

2026, 22 сентября 13:09

У спортшколы в Дятьково сделали парковку для инвалидов после вмешательства. прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратура в городе Дятьково выявили нарушение законодательства о безопасности дорожного движения и социальной защите инвалидов. На парковке спортивной школы не было специальных мест для транспортных средств жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Прокуратура внесла представление директору спортивной организации. После этого около школы установили знак «Парковка для инвалидов» и нанесли соответствующую разметку.