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Общество

У спортшколы в Дятьково сделали парковку для инвалидов

2026, 22 сентября 13:09
У спортшколы в Дятьково сделали парковку для инвалидов
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У спортшколы в Дятьково сделали парковку для инвалидов после вмешательства. прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Сотрудники прокуратура в городе Дятьково выявили нарушение законодательства о безопасности дорожного движения и социальной защите инвалидов. На парковке спортивной школы не было специальных мест для транспортных средств жителей с ограниченными возможностями здоровья. 

Прокуратура внесла представление директору спортивной организации. После этого около школы установили знак «Парковка для инвалидов» и нанесли соответствующую разметку.

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