Молодой байкер пострадал при столкновении с машиной на брянской трассе

2026, 19 сентября 18:10

Молодой байкер пострадал при столкновении с машиной на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

18 сентября на 15-м км автомобильной дороги регионального значения «Брянск — Дятьково — граница с Калужской областью» в Дятьковском районе произошла авария. 66-летний мужчина за рулём автомобиля Volkswagen Passat, при выезде с с территории гаражного общества не пропустил мотоцикл. При столкновении тяжёлые травмы получил 24-летний байкер. Его отвезли в больницу.

У молодого водителя не оказалось права управления транспортными средствами. Инспекторы составили на него административный протокол.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.