11 новых машин получили медучреждения Брянской области

2026, 23 сентября 10:25

11 новых машин получили медучреждения Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне у памятника медицинским работникам в Брянской областной больнице №1 прошла торжественная церемония передачи новых машин медучреждениям. Участие в мероприятии приняли врио губернатора региона Егор Ковальчук, зампредседателя областной думы Николай Якушенко, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, депутаты, руководители муниципальных образований и медицинских учреждений области.

«Одиннадцать автомобилей передали сегодня медицинским учреждения Брянской области. Транспорт закупили за счет областного бюджета. Часть автомобилей дополнительно защищены — для оказания экстренной медицинской помощи в приграничных районах: Севском, Стародубском, Суземском и Трубчевском», – уточнил Егор Ковальчук.

Автомобили отправились в муниципалитеты. В ближайшие дни они начнут выезжать к пациентам.