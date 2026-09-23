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Здоровье

11 новых машин получили медучреждения Брянской области

2026, 23 сентября 10:25
11 новых машин получили медучреждения Брянской области
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11 новых машин получили медучреждения Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

Накануне у памятника медицинским работникам в Брянской областной больнице №1 прошла торжественная церемония передачи новых машин  медучреждениям. Участие в мероприятии приняли врио губернатора региона Егор Ковальчук, зампредседателя областной думы Николай Якушенко, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, депутаты, руководители  муниципальных образований и медицинских учреждений области.

«Одиннадцать автомобилей передали сегодня медицинским учреждения Брянской области. Транспорт закупили за счет областного бюджета. Часть автомобилей дополнительно защищены — для оказания экстренной медицинской помощи в приграничных районах: Севском, Стародубском, Суземском и Трубчевском», – уточнил Егор Ковальчук.

Автомобили отправились в муниципалитеты. В ближайшие дни они начнут выезжать к пациентам.

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