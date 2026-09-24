Мужчина погиб при столкновении двух иномарок на брянской трассе

2026, 24 сентября 09:00

Мужчина погиб при столкновении двух иномарок на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 23 сентября на 129-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 57-летний мужчина за рулём автомобиля Audi A4 при повороте налево на регулируемом перекрестке столкнулся с а Audi Q7. 47-летний водитель ехал прямо во встречном направлении.

43-летний пассажир Audi A4 умер от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель Audi A4 с тяжёлыми травмами госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.