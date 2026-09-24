Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Мужчина погиб при столкновении двух иномарок на брянской трассе

2026, 24 сентября 09:00
Мужчина погиб при столкновении двух иномарок на брянской трассе
Источник фото

Мужчина погиб при столкновении двух иномарок на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Утром 23 сентября на 129-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 57-летний мужчина за рулём автомобиля Audi A4 при повороте налево на регулируемом перекрестке столкнулся с а Audi Q7. 47-летний водитель ехал прямо во встречном направлении.

43-летний пассажир Audi A4 умер от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель Audi A4 с тяжёлыми травмами госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Полицейские разыскивают свидетелей смертельного ДТП в Навлинском районе
24 сентября 14:24
Полицейские разыскивают свидетелей смертельного ДТП в Навлинском районе
Брянские спортсмены завоевали четыре медали Кубка России по BMX
24 сентября 13:11
Брянские спортсмены завоевали четыре медали Кубка России по BMX
Житель Почепа получил судимость и лишился иномарки за пьяное вождение
24 сентября 12:57
Житель Почепа получил судимость и лишился иномарки за пьяное вождение

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16599) брянск (7240) ДТП (2878) ГИБДД (2446) прокуратура (2192) уголовное дело (2140) Александр Богомаз (1998) суд (1812) авария (1734) мчс (1583) коронавирус (1272) дороги (1154)