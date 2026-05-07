2026, 07 мая 09:43
Ордена Мужества передали семьям погибших военных в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

Накануне в городском военном комиссариате прошла церемония передачи наград родственникам военнослужащих, погибших во время специальной военной операции. Военный комиссар Брянска Юрий Линтварёв и сотрудник горадминистрации Дмитрий Навроцкий вручили орденов Мужества женам и родителям бойцов. 

«Позвольте выразить Вам слова поддержки от лица главы Брянской городской администрации Александра Николаевича Макарова. Вам переданы награды, которые заслужили Ваши мужья, сыновья, отцы, братья. Они – настоящие мужчины. Выполнили воинский долг, отдав свою жизнь за нашу Родину. Вечная им память и слава. Брянская городская администрация всегда готова оказывать семьям героев поддержку и помощь», – подчеркнул Дмитрий Навроцкий.

Собравшиеся почтили память погибших военных минутой молчания.

