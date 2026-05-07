Брянские полицейские пресекли факт управления электросамокатом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Днём 5 мая сотрудники дорожно-патрульной службы на 1-м километре автомобильной дороги Брянск – Новозыбков – Добродеевка – Красный Камень в Новозыбковском округе остановили электросамокат. Управлял техникой 35-летний мужчина с признаками опьянения. Нетрезвое состояние задержанного подтвердило освидетельствование.
На нарушителя сотрудники полиции составили административный материал. Мужчине грозит штраф. Самокат отправили на специализированную штрафстоянку.