Более 10 километров трассы Стародуб – Курковичи отремонтируют по нацпроекту в 2026 году

2026, 08 мая 15:29

Более 10 километров трассы Стародуб – Курковичи отремонтируют по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Стародуб – Курковичи в Стародубском муниципальном округе. 10,7 километра дороги обновит подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, пересечения и примыкания к дороге, укрепят обочины. На проезжую часть уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Подрядчик остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта. Старые павильоны для ожидания автобусов рабочие демонтируют. На их места поставят восемь новых конструкций.

В завершении рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

На трассе не будут перекрывать движение. Работы будут проводить на одной половине проезжей части при движении транспорта на другой.