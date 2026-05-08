2026, 08 мая 15:29
Более 10 километров трассы Стародуб – Курковичи отремонтируют по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Стародуб – Курковичи в Стародубском муниципальном округе. 10,7 километра дороги обновит подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, пересечения и примыкания к дороге, укрепят обочины. На проезжую часть уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. 

Подрядчик остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта. Старые павильоны для ожидания автобусов рабочие демонтируют. На их места поставят восемь новых конструкций. 

В завершении рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. 

На трассе не будут перекрывать движение. Работы будут проводить на одной половине проезжей части при движении транспорта на другой.

