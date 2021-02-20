Брянщина вошла в пятерку лучших регионов по запросам на вакцинацию через «Госуслуги»

С помощью портала на прививку от коронавируса записались 12 524 жителя области.

Брянская область вошла в пятерку лучших регионов страны по числу записавшихся на вакцинацию от коронавируса с помощью портала «Госуслуги».

Как сообщает региональный оперштаб, эти данные были озвучены на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. На Брянщине порталом для записи на прививку воспользовались 12 524 человека.

Голикова отметила, что не все регионы уделяют достаточно внимания записи на вакцинацию через интернет.

На Брянщине по состоянию на пятницу прививку от коронавируса сделали 33 227 человек.