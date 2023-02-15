Брянщина вышла в лидеры по подписке на газеты и журналы

Брянская область стала первой по подписке на печатные издания через почту. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области встретился с директором регионального филиала «Почта России» Татьяной Семчук. Они обсудили перспективы работы.

«Управление федеральной почтовой связи Брянской области объединяет более четырех тысяч сотрудников. В состав филиала входят 11 почтамтов, 615 объектов почтовой связи, в том числе 503 — сельских, 11 передвижных отделений связи, шесть пунктов почтовой связи», – отметил Александр Богомаз.

Более 18 миллионов писем и бандеролей, а также свыше 790 тысяч посылок брянский филиал пересылает в год. Кроме того, больше 8,8 млн периодических изданий по подписке поступают в отделения.

«Брянская область — первая по подписке на тысячу жителей по стране. По итогам 11 месяцев 2022 года УФПС Брянской области по выполнению основных показателей финансовой деятельности занял 2-е место в России», – добавил Александр Богомаз.