Брянщина за прошлый год закупила лекарств на 258,2 млн рублей

В том числе на 69,7 млн обеспечили бесплатными медикаментами пациентов с коронавирусом.

На последнем заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области зам губернатора Владимир Оборотов рассказал о ситуации с закупкой лекарств.

В 2020 году региональный департамент здравоохранения купил лекарства на 252,8 млн рублей. Все препараты обладают хорощими сроками годности. Дополнительно к этой закупке все медицинские учреждения региона приобретают медикаменты за счет средств ОМС.

В прошлом году были также закуплены медикаменты для бесплатного обеспечения ими пациентов с коронавирусом. На эти цели регион потратил 69,7 млн рублей. Эта работа будет продолжена и в 2021 году.