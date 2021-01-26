Брянщина заняла седьмое место в стране по количеству привитых от коронавируса на 100 тысяч населения

А в ЦФО занимает по этому показателю второе место после Москвы.

Минздрав РФ опубликовал на своем официальном сайте рейтинг российских регионов по числу вакцинированных от коронавируса на 100 тысяч населения.

По данным на 25 января Брянская область заняла по этому показателю седьмое место в России и второе после Москвы в ЦФО. Значение показателя на понедельник составляло 1 167,2 человека на 100 тысяч населения.

По самой свежей информации, опубликованной региональным оперщтабом по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области, за первую неделю стартовавшей 18 января в регионе массовой вакцинации сделали прививку певым компонентом вацины «Спутник V» почти 13 тысяч человек.

Всего в регион было доставлено 16,9 тыс. доз вакцины, которые распределили по медицинским учреждениям всех муниципалитетов. В процессе массовой вакцинации планируется привить 290 тысяч жителей Брянщины.