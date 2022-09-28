Брянщине выделят почти пятьдесят миллионов на сельскую медицину

Брянская область получит от федерального центра более 48 миллионов рублей на развитие сельской медицины.

На выделяемые деньги, как сообщает областное правительство, будет построен новый фельдшерско-акушерский пункт в Суражском районе и завершены ремонт и дооснащение ряда действующих сельских ФАПов.

Планируется приобрести для сельских ФАПов товары медицинского назначения, оборудования и выделить им автомобили повышенной проходимости для транспортировки пациентов и лекарств.

Работы будут продолжены и в будущем году.

Фото правительства Брянской области.