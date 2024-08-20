Брянск готовят к празднованию дня рождения

Подготовку к Дню города Брянска обсудили на совещании в городской администрации.

К празднику в рамках акции «Эстафета памяти» волонтёры, студенты и школьники наведут порядок около 55 памятников и обелисков. Специальная комиссия проверит благоустройство. Также на улицах города установят тематические перетяжки, баннеры, флаги и плакаты.

«Готовится программа под девизом «Брянск — город мужества и славы». Праздничные мероприятия пройдут в библиотеках, учреждениях культуры, образования и спорта. В общественном транспорте будут работать экскурсоводы с программой «Путешествие по брянским улицам». Также мы организуем патриотические акции, фотовыставки, литературно-музыкальные композиции, концерты», — поделился планами руководитель городского управления культуры Эдуард Амелькин.

Также в честь праздника пройдут Визиты почёта к ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО. В кинотеатрах же запустят показы фильмов «Освобождение Брянска и Бежицы», «Быль легендарного леса». А городские парки подготовят праздничные программы.

Праздничного салюта в День города не планируют