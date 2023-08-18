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Брянск начали украшать ко Дню города

2023, 18 августа 17:30 Общество
Брянск начали украшать ко Дню города
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В Брянске начали украшать улицы и здания ко Дню города и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в городской администрации. 

Городской Дом культуры Советского района одним из первых начали украшать к 17 сентября.  Брянск отметит День города и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, баннеры, плакаты, перетяжки, иллюминации и консоли выдержаны в одном стиле и цветовой гамме. Над их созданием работают рекламные агентства, а монтажом займется дорожное управление.

«К 1 сентября установите все имеющиеся конструкции, разместите баннеры и обновите иллюминацию. В День знаний школьники и все жители Брянска должны видеть, что Брянск готовится отмечать 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков», — сказал глава администрации Александр Макаров представителям дорожного управления.

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