Брянск начали украшать ко Дню города

В Брянске начали украшать улицы и здания ко Дню города и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в городской администрации.

Городской Дом культуры Советского района одним из первых начали украшать к 17 сентября. Брянск отметит День города и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, баннеры, плакаты, перетяжки, иллюминации и консоли выдержаны в одном стиле и цветовой гамме. Над их созданием работают рекламные агентства, а монтажом займется дорожное управление.

«К 1 сентября установите все имеющиеся конструкции, разместите баннеры и обновите иллюминацию. В День знаний школьники и все жители Брянска должны видеть, что Брянск готовится отмечать 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков», — сказал глава администрации Александр Макаров представителям дорожного управления.