Брянск начали украшать ко Дню города

В Брянске начали украшать улицы и здания ко Дню города и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в городской администрации.
Городской Дом культуры Советского района одним из первых начали украшать к 17 сентября. Брянск отметит День города и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Напомним, баннеры, плакаты, перетяжки, иллюминации и консоли выдержаны в одном стиле и цветовой гамме. Над их созданием работают рекламные агентства, а монтажом займется дорожное управление.
«К 1 сентября установите все имеющиеся конструкции, разместите баннеры и обновите иллюминацию. В День знаний школьники и все жители Брянска должны видеть, что Брянск готовится отмечать 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков», — сказал глава администрации Александр Макаров представителям дорожного управления.
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