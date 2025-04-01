Брянск против диабета: как регион внедряет передовые технологии для детей

Брянская область становится лидером в обеспечении новейшими медицинскими технологиями детей с сахарным диабетом – пишет сайт АиФ-Брянск. После первенства в закупке систем непрерывного мониторинга глюкозы регион стал единственным в стране, где ребенку установили инновационную беспроводную инсулиновую помпу.

Четырнадцатилетняя пловчиха Евгения из Дятькова теперь использует «умное» устройство, автоматически регулирующее дозировку инсулина на основе данных о сахаре в крови. Система избавляет от необходимости постоянных расчетов и инъекций, позволяя девочке полноценно заниматься спортом.

Технология имеет свои ограничения: требуется защита от воды при плавании и вес ребенка должен превышать 34 кг. Председатель регионального ВОРДИ Екатерина Прохоренко отмечает, что производитель работает над усовершенствованием устройства.

Федеральная клиника бесплатно устанавливает помпу и обеспечивает расходниками на первый месяц, а дальнейшее снабжение берет на себя региональный бюджет. Ежемесячные затраты составляют около 40 тысяч рублей, что делает массовое внедрение технологии сложной задачей.

В перспективе, к 2026 году, ожидается появление аналогичных устройств для взрослых пациентов с диабетом, хотя им, вероятно, придется приобретать системы за свой счет.

Фото предоставила Екатерина Прохоренко