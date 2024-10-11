Брянская делегация поучаствовала в всероссийском форуме «Вместе — ради детей. Вместе в Год семьи». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Великом Новгороде стартовал XV всероссийский форум «Вместе — ради детей. Вместе в Год семьи». Участвуют в мероприятии представители департамента социальной политики и занятости населения, а также руководители соцучреждений для детей.

В инновационном научно-технологическом центре «Интеллектуальная электроника — Валдай» развернулась выставка лучших социальных практик со всей страны. Там же проходит деловая программа для делегаций.

На форуме обсудили стратегию семейной демографической политики до 2036 года для национального проекта «Семья». Также речь шла о развитии сети семейных МФЦ.