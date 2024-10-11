Брянская делегация поучаствовала в всероссийском форуме «Вместе — ради детей. Вместе в Год семьи». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
В Великом Новгороде стартовал XV всероссийский форум «Вместе — ради детей. Вместе в Год семьи». Участвуют в мероприятии представители департамента социальной политики и занятости населения, а также руководители соцучреждений для детей.
В инновационном научно-технологическом центре «Интеллектуальная электроника — Валдай» развернулась выставка лучших социальных практик со всей страны. Там же проходит деловая программа для делегаций.
На форуме обсудили стратегию семейной демографической политики до 2036 года для национального проекта «Семья». Также речь шла о развитии сети семейных МФЦ.
09.10.2024 11:49
Деловые связи
Смоленщина наращивает экспорт. За первое полугодие 2024 года объём поставок увеличился более чем на 4% и составил почти $610 млн. Основными внешними рынками наших предприятий стали Белоруссия, Египет, Казахстан, Китай, Турция, Алжир, Узбекистан и Индия. Причём экспорт в Казахстан и в Китай вырос вдвое, а поставки в Индию – почти в 100 раз (правда, изначально
09.10.2024 11:41
Под крылом самолёта
Сотрудничество региона с корпорацией «Тактическое и ракетное вооружение» по развитию производства гражданской продукции стало темой обсуждения на заседании Совета директоров КТРВ, которое прошло с участием его генерального директора Бориса Обносова и губернатора Василия Анохина. Напомним, что частью корпорации является Смоленский авиационный завод. В настоящее время правительство региона оказывает предприятию содействие в запуске проекта по производству
09.10.2024 11:40
Жильём обеспечим
Для привлечения кадров на периферию и поддержки уже работающих специалистов в регионе возводят жильё. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» стартовало строительство многоквартирных и частных домов в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском районах. По словам губернатора Василия Анохина, планируется ввести 5 тысяч кв. м жилья. Это почти в 5 раз больше, чем за предыдущие 3
09.10.2024 11:39
Не в прибыли дело
Как в регионе поддерживают НКО. Поисковое движение, волонтёры, молодёжные активисты, НКО, работающие с уязвимыми группами населения и участвующие в сборе помощи бойцам СВО… Сфера деятельности смоленских общественников обширна и растёт с каждым годом. Равно как и число таких организаций. На сегодняшний день в Смоленской области активно работают 1267 НКО. Для их поддержки выстроена целостная система