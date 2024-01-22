Брянская Федерация лыжных гонок стала первой среди регионов
Брянская Федерация лыжных гонок стала первой в рейтинге спорторганизаций прошлого года. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.
Федерация лыжных гонок России подвела итоги прошлогоднего рейтинга региональных спорторганизаций и деятельности ответственных за антидопинговое обеспечение. Первое место в нём заняла Федерация лыжных гонок Брянской области. В тройку лидеров также вошли Федерации лыжных гонок города Москвы и Санкт-Петербурга.
Эксперты оценивали наличие антидопинговой образовательной стратегии, образовательных мероприятий и отсутствие случаев нарушения антидопинговых правил.
Победитель и призеры получат Благодарностью Федерации лыжных гонок России.