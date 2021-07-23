Брянская область не вошла в число чистых регионов России

Эксперты считают, что брянцам не хватает активности и сознательности.

Общероссийский народный фронт представил рейтинг самых чистых регионов России на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок.

Через сервисы «Яндекса» местные жители сами оценивали состояние площадок и отмечали наличие контейнеров для раздельного сбора.

Лидером рейтинга стала Москва, где 82% мусорных площадок признали чистыми. Более половины площадок названы чистыми в Тамбовской области, Мордовии, Севастополе, Камчатском и Красноярском крае, Псковской, Белгородской, Ульяновской и Тюменской областях. Менее 5% площадок посчитали чистыми в Бурятии и Республике Алтай.

В Брянской области эксперты ОНФ обследовали 1,2 тысячи мест для сбора твердых коммунальных отходов. Из них чистыми оказались только 37%. Большинство площадок имеют твердое покрытие, примерно на половине из них есть информация о компании, которая отвечает за вывоз мусора.

«Пока наш регион не в числе лидеров по внедрению системы раздельного сбора ТКО. Многое здесь зависит от активности и сознательности самих граждан. Но ситуация все же меняется, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Нам регулярно поступают обращения людей с жалобами на ненадлежащее состояние мусорных площадок. Кроме действий, направленных на решение проблемы, мы объясняем жителям региона достоинства раздельного сбора мусора», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Брянской области Лариса Третьякова.