Брянская область стала лидером по борьбе с ВИЧ в России

Исследование провели аналитики проекта «Если быть точным».

Аналитики проекта «Если быть точным» представили обновленный рейтинг российских регионов по ситуации с ВИЧ.

Как сообщает «Коммерсантъ», аналитики разделили все регионы РФ на пять групп. Самая проблемная — группа Е.

В группу А – это лидеры по борьбе с ВИЧ – вошли 13 регионов, включая Брянскую область. Москва осталась в группе D: здесь проблема выражена выше среднего, Санкт-Петербург — в группе С: средняя выраженность проблемы.

Самыми проблемными оказались Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Оренбургская области и Республика Крым.

Исследователи опирались на данные Минздрава и Роспотребнадзора за 2019 год. Эксперты считают, что этот рейтинг наиболее близок к реальности.

Проект «Если быть точным» создан благотворительным фондом «Нужна помощь». Его участники собирают и анализируют статистику по социальным проблемам. Проблему распространения ВИЧ-инфекции в России исследователи изучают с 2014 года.