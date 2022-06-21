Число заболевших снижается.

В Брянске живут 1332 больных ВИЧ-инфекцией. Об этом на совещании в горадминистрации рассказала главный врач Брянского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Анастасия Инчина.

Анастасия Инчина отметила, что в Брянске заболеваемости ВИЧ-инфекцией снижается. В прошлом году в областном центре зарегистрировали 128 новых случаев. А в 2020 году их было 150. Также на 40% уменьшилось число заболевших при употреблении наркотиков.

Всего в Брянске живут 1332 человека с ВИЧ-инфекцией.