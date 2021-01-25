Брянская область вышла в финал всероссийской туристической премии

«Императорский маршрут по Брянщине» отметили как лучшую идею.
«Императорский мрашрут по Брянской области» отметило в числе лучших идей туристического маршрута жюри всероссийской туристической премии «Маршрут года».
Премия присуждается за создание новых и развитие существующих туристических маршрутов по стране.
«Императорский маршрут по Брянщине» охватывает более 20 исторических памятников, которые так или иначе связаны с царским домом Романовых. Они связаны с разными периодами царствования императоров с 17 по 20 век. В число этих памятников входят, в частности, Свенский Успенский мужской монастырь, Казанская Богородицкая Площанская мужская пустынь, парк имения Великого князя Михаила Александровича в поселке Локоть Брасовского района, Локотской конезавод и многое другое.
Маршрут рассчитан на два дня и включает участие в мастер-классах на базе музеев Брянщины, квест-игры, кормление лошадей, конные прогулки на Локотском конезаводе и пейзажные фотосессии.
25.01.2021 13:12
В Смоленске ограничат движение на улице Лавочкина
В областном центре на улице Лавочкина в районе дома 3 ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по строительству фундамента под антенно-мачтовое сооружение будет ограничено движение транспортных средств с 25 января до 1 февраля в районе дома 3 по улице Лавочкина.
25.01.2021 12:59
Четыре человека эвакуировали из пожара в Смоленске
24 января около семи часов вечера на улице Соболева в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожарные отправились на возгорание произошло в одной из квартир жилого двухэтажного дома. Из задымленного помещения звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам были выведены четыре человека. Одного из спасенных, с целью исключить отравление продуктами горения,
24.01.2021 17:32
В Ярцеве и Смоленске нашли фальшивые купюры
Поддельные денежные знаки выявлены при пересчете денежных средств в отделении по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Две поддельные денежные купюры номиналом 5 000 рублей выявлены при пересчете денежных средств в отделении по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО. В банк купюры с
24.01.2021 16:28
Водителям из Гагаринского и Руднянского районов грозит срок за пьяную езду
На смоленских дорогах поймали двух пьяных автомобилистов, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. На 1-м километре автодороги «Астахово-Мишино» Гагаринского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford Focus. У водителя по внешним признакам наблюдалось состояние алкогольного опьянения. Установлено, что в апреле 2020 года водитель, житель деревни Старики Гагаринского района 1991 года рождения, привлекался к административной ответственности
24.01.2021 16:09
В Рославльском районе при пожаре умерла женщина
Два смертельных пожара произошли в Смоленской области за один день, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 24 января в двенадцать часов ночи пожарные отправились в село Екимовичи Рославльского района по сообщению о пожаре в жилом доме. На момент прибытия личного состава пожарной охраны бревенчатый дом был полностью охвачен пламенем. Пожар ликвидирован. В результате
23.01.2021 14:03
25 января в Смоленске отключат холодную воду
Несколько домов в Смоленске останутся без холодной воды 25 января. В связи с ремонтными и технологическими работами 25 января будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: — с 09.00 до 17.00 – пр-т Строителей, 8, 10; — с 10.00 до окончания работ – ул. Крупской, 30а, 40, 40а, 40а (корп. 1), 44а, 44б, 44в, 46,