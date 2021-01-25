Брянская область вышла в финал всероссийской туристической премии

«Императорский маршрут по Брянщине» отметили как лучшую идею.

«Императорский мрашрут по Брянской области» отметило в числе лучших идей туристического маршрута жюри всероссийской туристической премии «Маршрут года».

Премия присуждается за создание новых и развитие существующих туристических маршрутов по стране.

«Императорский маршрут по Брянщине» охватывает более 20 исторических памятников, которые так или иначе связаны с царским домом Романовых. Они связаны с разными периодами царствования императоров с 17 по 20 век. В число этих памятников входят, в частности, Свенский Успенский мужской монастырь, Казанская Богородицкая Площанская мужская пустынь, парк имения Великого князя Михаила Александровича в поселке Локоть Брасовского района, Локотской конезавод и многое другое.

Маршрут рассчитан на два дня и включает участие в мастер-классах на базе музеев Брянщины, квест-игры, кормление лошадей, конные прогулки на Локотском конезаводе и пейзажные фотосессии.