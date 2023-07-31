Брянская область заняла 27-е место в рейтинге ГТО

Брянская область по итогам II квартала заняла 27-е место в рейтинге ГТО, преодолев 48 пунктов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Федеральный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» опубликовал рейтинг регионов по итогам II квартала 2023 года. Лидерами стали Воронежская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Белгородская область.

За три месяца позиции изменились у 80 регионов. Максимальный прорыв — у Брянской области. Регион преодолел 48 пунктов рейтинга и занял 27 место.

Более чем на 10 строк свои результаты улучшили ещё 10 субъектов. А в список с отрицательной динамикой попали 30 регионов.