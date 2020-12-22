Брянская областная больница №1 в новом году перейдет на жидкий кислород

На днях в больницу доставили емкости для новой кислородной системы.

В Брянской областной больнице №1 начались работы по ее переводу на жидкий кислород, которые должны завершиться в начала 2021 года.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, в субботу на Брянщину доставили из Самары от производителя на двух тяжеловозах испарители и другие детали, а за выходные бригада монтажников с помощью мощных кранов смонтировала емкости для жидкого кислорода.

Проект включает две таких емкости по 11 тонн, арендованные у производителя, устройство площадки и трубопровода, его монтаж и подключение к сети больницы.

Одна емкость заменяет две тысячи баллонов с кислородом.

До Нового года монтажники должны завершить работы и провести испытания, а с января больница планирует перейти на полное обеспечение жидким кислородом.

Инициаторами перехода на жидкий кислород выступили врачи больницы. их поддержали губернатор Александр Богомаз и департамент здравоохранения. Все оборудование оплатил областной бюджет. Системы с жидким кислородом считаются более надежные, чем использование традиционных баллонов.