Брянская полиция ищет конвойных на зарплату в 25 тысяч рублей

Соискателям обещают бесплатное медицинское обслуживание для всех членов семьи.

УМВД России по Брянской области объявило набор в охранно-конвойную службу. Кандидаты должны быть не старше 35 лет, иметь российское гражданство и среднее профессиональное образование.

Успешно прошедшим отбор обещают зарплату в размере от 25 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток, бесплатное медицинское обслуживание всех членов семьи и другие льготы.

Желающих ждут по улице Советской, 96а, в Советском районе Брянска.