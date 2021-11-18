Брянская полиция рассказала, где чаще всего угоняют машины

Нередко угоны происходят из-за невнимательности автовладельцев.

В УМВД России по Брянской области рассказали, где чаще всего происходят угоны машин. По данным полицейской статистики, наиболее часто автомобили угоняют с неохраняемых стоянок у торговых центров, офисных зданий и дворов, реже – из гаражей.

Зачастую противоправные деяния случаются из-за собственной невнимательности владельцев транспорта, отметили в УМВД. В ряде случаев злоумышленники пользуются беспечностью автовладельцев, оставляющих ключи в замке зажигания, не запирающих двери или окна.

Число угонов, по данным полиции, в Брянской области выросло с наступлением осени.