Брянские депутаты передали спецтехнику военнослужащим национальной гвардии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот передал спецтехнику сотрудникам управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Брянской области. Оборудование для выполнения служебно-боевых задач закупили депутаты.
«В Брянской областной Думе проводится большая работа по поддержке военнослужащих и их семей. Это и законотворческая деятельность парламента, и регулярная гуманитарная помощь для наших защитников. Кроме того, от депутатского корпуса Брянской областной Думы воинским и специальным подразделениям регулярно передается современное высокотехнологичное оборудование для выполнения служебно-боевых задач по защите жителей региона и охране границы Российской Федерации», — отметил спикер Валентин Суббот.
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