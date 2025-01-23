Брянские дорожники убирают песок с улиц

Брянские дорожники вручную убирают песок с улиц областного центра. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске дорожные рабочие убирают с улиц песок, которым обрабатывали тротуары и проезжую часть от гололёда. Без снега и льда он не нужен. Но убрать зимой песок сложно.
«Основные наши уборочные «Бродвеи» и машины-пылесосы могут работать только при плюсовой температуре. Очищая улицу, они, для уменьшения пыли, используют воду. Поэтому сейчас мы начали убирать песок с помощью тракторов и вручную, лопатами», — рассказал главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.
В настоящее время техника и люди чистят главные транспортные магистрали: проспекты Ленина и Московский, улицы Октябрьская, Емлютина, Никитина и 2-й Мичурина.
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