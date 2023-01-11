Брянские дорожники вывезли с улиц более 40 тонн снега

Более 40 тонн снега вывезли с начала зимнего сезона с улиц Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.

Брянские коммунальщики продолжают борьбу с последствиями снегопадов в областном центре. За минувшие сутки дорожники высыпали на улицы города 445 кубометров пескосоляной смеси. Уборкой занимаются 67 единиц техники и 148 человек.

С начала снежного сезона с дорог Брянска вывезли более 41 тысячи тонн снега. На обработку улиц и тротуаров потратили 17,2 тысячи кубометров пескосоляной смеси.