Брянские дорожники вывезли с улиц более 40 тонн снега
Более 40 тонн снега вывезли с начала зимнего сезона с улиц Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.
Брянские коммунальщики продолжают борьбу с последствиями снегопадов в областном центре. За минувшие сутки дорожники высыпали на улицы города 445 кубометров пескосоляной смеси. Уборкой занимаются 67 единиц техники и 148 человек.
С начала снежного сезона с дорог Брянска вывезли более 41 тысячи тонн снега. На обработку улиц и тротуаров потратили 17,2 тысячи кубометров пескосоляной смеси.
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