Брянские эксперты оценили значимость введения нового предмета в вузах

Брянские эксперты оценили значимость введения нового обязательного курса «Основы российской государственности» в российских вузах.
В высших учебных заведениях России с этого года первокурсники всех специальностей будут изучать новый предмет «Основы российской государственности». О его введении объявил президент страны Владимир Путин.
В новом курсе соединены элементы философии, политологии, социологии, истории, юриспруденции, экономики, культурологии и психологии. Он призван продемонстрировать студентам духовно-нравственный и культурный фундамент российской государственности, особенность развития страны и политической организации.
Важность введения курса в вузах региона оценили участники «Экспертного клуба» из Брянской области.
Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что междисциплинарные курсы важны для студентов любых специальностей. В качестве примера он привел слова Михаил Васильевича Ломоносова. Ученый выступал против концепции «узкой специализации» и говорил о взаимосвязи всех наук между собой.
«Общественных наук этот принцип касается в полной мере. Вчерашний школьник приходит в условно «технический» вуз с неплохим знанием истории, некоторыми познаниями в обществоведении, общими представлениями в области политологии, философии, культурологии. В условно «гуманитарных» вузах положение со знаниями отдельных предметов лучше, но вот того, о чём говорил Ломоносов – интеграции знаний в единое, целостное и непротиворечивое представление о реальности остро не хватает», — подчеркнул Егорушкин.
Эксперт добавил, что курс «Основы российской государственности» необходим, чтобы объединить знания в общую картину и сформировать мировоззрение.
Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов отметил, что курс нужен для того, чтобы зафиксировать единые понятия и представления о мире.
«Для того, чтобы люди могли понимать друг друга, они должны разговаривать на одном языке, обозначать понятия одними и теми же словами, а в слова вкладывать равные смыслы. И курс «Основы российской государственности» призван положить конец «Вавилонскому столпотворению», «смешению языков», которое навязали нам пестротой школьных программ», — уточнил эксперт.
Попов добавил, что предмет станет единым базисом для всех будущих специалистов.
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