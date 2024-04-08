Брянский эксперт Сергей Горелов оценил вклад фермеров в обороноспособность страны

Брянский эксперт Сергей Горелов оценил вклад в обороноспособность страны фермеров, выращивающих лён.
В СМИ активно распространяется новость о том, что в России из льна стали делать порох. Информацию прокомментировал участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов.
«Двадцать лет назад Центральный научно-исследовательский институт химии и механики имени Менделеева по заказу Министерства обороны начал исследования. Сначала разработали технологию получения льняной целлюлозы, изготовили разные виды порохов, провели стрельбовые, эксплуатационные и климатические испытания. И уже в 2015-м на выставке Russia Arms Expo была показана готовая продукция», – уточнил эксперт.
Сергей Горелов подчеркнул, что порох из льна оказался мощнее, а также его требуется меньше для получение такой же скорости как и с привычным аналогом.
«С тех пор прошло 9 лет, но, наконец-то, импортозамещение победило и в сфере производства пороха – вместо импортного хлопка начали использовать отечественный лён. При этом, Брянщина оказалась готова к этому – льноводство у нас не забросили», – добавил Горелов.
Эксперт уточнил, что лён выращивают в нескольких районах Брянской области. А один из агрохолдингов даже имеет статут элитно-семеноводческого хозяйства.
«Фактически, брянские фермеры своим трудом вносят вклад в обороноспособность страны – защищают родную землю, работая на земле», – заключил Сергей Горелов.
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