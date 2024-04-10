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Брянский эксперт Сергей Горелов назвал спецоперацию ответом на нараставшую десятилетиями агрессию

2024, 10 апреля 08:35 Политика
Брянский эксперт Сергей Горелов назвал спецоперацию ответом на нараставшую десятилетиями агрессию
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Десять лет назад, 7 апреля 2014 года, в Донецке был создан Республиканский народный совет. Он объявил о суверенитете Донецкой Народной Республики (ДНР). Это и стало началом конфликта на Донбассе. Против жителей власти Украины начали «силовую операцию». Участники «Экспертного клуба» оценили эти события в исторической перспективе.

Так, брянский эксперт Сергей Горелов подчеркнул, что вооруженный конфликт начался значительно раньше.

«Статья 1 Устава ООН гласит: «Сохранение мира и безопасности требует принятия эффективных коллективных мер по предотвращению угроз миру, устранению угроз ему». Статья 2 требует, чтобы члены ООН «избегали в своих международных отношениях угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости другого государства». Всё прозрачно – угроза силой запрещена. Но если кто-то угрожает, то это требует принятия эффективных коллективных мер», — отметил эксперт.

Сергей Горелов напомнил, что с 1999 года НАТО стало двигаться к границам России.

«Параллельно из Украины старательно делали анти-Россию, агрессивную, злобную и наращивавшую свой военный потенциал. Затем был инспирирован Западом антироссийский государственный переворот», — уточнил эксперт.

Горелов добавил, что в сентябре 2014 года был подписан Минский протокол, который выполнять власти Украины не стали. Вместо этого появился укрепрайон вокруг Донецка и Луганска, а ЦРУ вдоль российской границы разместили 12 разведывательно-диверсионных баз.

«Получается, что с 1999 года России угрожали силой, и угроза только нарастала. Правда, «коллективных мер по предотвращению угроз миру» мы не дождались – видать, коллектив в ООН собрался не тот. Но в контексте событий начало атаки киевского режима на Донбасс – это не новое событие, не отдельное явление, а очередной шаг в череде планового наступления на Россию», — заключил Сергей Горелов.

Эксперт подчеркнул, что провозглашение суверенитета ДНР, присоединение Крыма и начало спецоперации стали ответом на нараставшую десятилетиями агрессию.

 

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