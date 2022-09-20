Брянские эксперты поддержали музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили прошедший в Брянске концерт в рамках музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию».

Музыкальный проект «Русское лето. ZаРоссию» пройдёт в 19 городах в пяти федеральных округах страны. В Брянске 17 сентября в рамках фестиваля прошёл концерт в Доме Культуры «БМЗ». Там выступил лидер группы «Смысловые галлюцинации – Сергей Бобунец и столичная поэтесса Мария Ватутина.

Мероприятие поддержали и брянские эксперты. Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил особое настроение и энергетику концерта.

«Приятно было видеть неподдельные эмоции, охватывающие зрителей – патриотические стихи и песни о непростой цене сохранения мира, о вечной памяти героям, о единстве народа и решимости в достижении общей цели оказались близки каждому», – подчеркнул эксперт.

Гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников Владимир также отметил, что фестиваль прошел по стране, заряжая оптимизмом и ощущением единения.

«Люди, собравшиеся на площадках фестиваля, прониклись гордостью за Россию, и еще раз прочувствовали, что все мы гордимся нашими предками и каждым нашим бойцом СВО, что мы едины, мы вместе», – сказал Чашников.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Брянской области Руслан Егоров добавил, что «ничто так не объединяет людей как единение мыслей и действий».

«Вот так и должны происходить события, способные укреплять внутренние ориентиры выбранного направления, когда каждый в отдельности и страна в целом, делают одно большое важное дело!» – подчеркнул эксперт.