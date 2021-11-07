Брянские кафе и рестораны откроют 15 ноября

Попасть в них можно будет по QR-коду.

Работу предприятий общепита в Брянской области возобновят с 15 ноября с ковидными ограничениями.

Брянские столовые, бары, буфеты, кафе, закусочные и рестораны будут работать до 23.00. Проведение банкетов и торжеств, в том числе свадеб, юбилеев, корпоративов и поминок, возможно будет при соблюдении предельного количества посетителей исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, но не более 30 человек.

При оказании услуг общественного питания одновременная загрузка недолжна превышать 70% посадочных мест.

Посетителей будут пускать в заведения общепита при наличии QR-кода, сертификата, справки о вакцинации или перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.