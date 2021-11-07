Брянские кафе и рестораны откроют 15 ноября
Попасть в них можно будет по QR-коду.
Работу предприятий общепита в Брянской области возобновят с 15 ноября с ковидными ограничениями.
Брянские столовые, бары, буфеты, кафе, закусочные и рестораны будут работать до 23.00. Проведение банкетов и торжеств, в том числе свадеб, юбилеев, корпоративов и поминок, возможно будет при соблюдении предельного количества посетителей исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, но не более 30 человек.
При оказании услуг общественного питания одновременная загрузка недолжна превышать 70% посадочных мест.
Посетителей будут пускать в заведения общепита при наличии QR-кода, сертификата, справки о вакцинации или перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.
Читайте также
Новости регионов
В режиме безопасности
В регионе перепрофилируют койко-места и закупают кислород для COVID-пациентов. На всех уровнях власти продолжают принимать меры, направленные на борьбу с COVID. На прошлой неделе под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. В мероприятии принял участие губернатор Алексей
«Скорая помощь» для медиков
Губернатор Алексей Островский поручил передать в распоряжение департамента по здравоохранению 25 служебных автомобилей из автопарка администрации области. «Потребность в автотранспорте в медучреждениях региона по-прежнему острая. Чтобы содействовать своевременному оказанию медицинской помощи смолянам в условиях текущей эпидемиологической ситуации, я распорядился на период нерабочих дней дополнительно передать в помощь нашим медикам, выезжающим на вызовы к пациентам, еще
Субсидии — АПК
Тема оказания помощи смоленским аграриям, в том числе и тем, кто специализируется на молочном животноводстве, остаётся в сфере особого внимания губернатора Алексея Островского. На прошлой неделе вопросы господдержки производителей молока поднимались в ходе рабочей встречи, которую глава региона провёл с профильным заместителем Александром Царевым «В этом году в связи с ростом цен на комбикорма и