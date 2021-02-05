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Брянские леса возьмут под охрану казаки

2021, 05 февраля 14:33 Общество
Брянские леса возьмут под охрану казаки
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Задачей казачьих патрулей станет защита леса от пожаров и незаконных вырубок.

Руководитель регионального управления лесами встретился с атаманами нескольких казачьих отрядов Брянщины.

Итогом встречи стало решение взять брянские леса под охрану казачьих патрулей. С отрядами казаков региональное лесное управление в  ближайшее время заключит соответствующие договоры. В перспективе будет также разработана дорожная карта по дальнейшему сотрудничеству.

Основной задачей казачьих патрулей станет защита лесных масивов Брянщины от браконьерских вырубок и пожаров.

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