Брянские лесорубы показали хороший результат в конкурсе «Лучший вальщик леса»

Соревнование прошло 9 июля в городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл.

На конкурс профессионального мастерства приехали лесорубы с семи регионов, всего 24 вальщика.

Брянщину представляли пятеро лучших мастеров, среди которых был первый заместитель начальника управления лесами Павел Шматов.

Лучшим из брянцев стал Андрей Азарин, он занял второе место в дисциплине “Валка дерева” и 3-е место в “Точной раскряжёвке”. Получив за все задания 1571 очко, наш лесоруб занял четвертое место в общем зачете. Также наши вальщики заняли 10, 16 и 20 строчки в итоговом списке.

Как подчеркнул руководитель нашей команды Павел Шматов, участники конкурса – высокие профессионалы своего дела, это соревнование послужило подготовкой к чемпионату России среди вальщиков леса «Лесоруб-2021».