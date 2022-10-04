Брянские лесоводы заготовят 6,5 тонн желудей

Лесоводы Брянской области начали выполнять план по заготовке 6,5 тонн семян дуба черешчатого. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Лесным планом области на 2022 год установлено заготовить 6,5 тонн семян дуба черешчатого.Они нужны для выращивания саженцев.

Осенью в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» планируют собрать не менее 6 тонн желудей. Принять участие в ней могут все желающие. Семена принимают в лесничествах.

В прошлом году школьные лесничества региона собрали около 200 кг желудей.