Брянские мастера спорта заняли призовые места в Витебске

В городе Орша Витебской области республики Беларусь прошёл IV открытый турнир по шашкам-64 «Орша-2023». В нём участвовали 78 спортсменов из Беларуси и России.

По дисциплине «русские шашки» в группе сильнейших выступили два мастера спорта из Брянской области: тренер спортшколы по шахматам и шашкам Брянска Олег Холин и замдиректора центра спорта «Десна» города Жуковки Анна Мортикова.

Олег Холин занял второе место турнира. От победителя из Минска его отделяет одно очко. Анна Мортикова стала бронзовым призёром соревнований.