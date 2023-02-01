Брянские мастера спорта заняли призовые места в Витебске
В городе Орша Витебской области республики Беларусь прошёл IV открытый турнир по шашкам-64 «Орша-2023». В нём участвовали 78 спортсменов из Беларуси и России.
По дисциплине «русские шашки» в группе сильнейших выступили два мастера спорта из Брянской области: тренер спортшколы по шахматам и шашкам Брянска Олег Холин и замдиректора центра спорта «Десна» города Жуковки Анна Мортикова.
Олег Холин занял второе место турнира. От победителя из Минска его отделяет одно очко. Анна Мортикова стала бронзовым призёром соревнований.
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