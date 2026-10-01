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Общество

Площадки для катания на скейтах ремонтируют в двух парках Брянска

2026, 01 октября 13:13
Площадки для катания на скейтах ремонтируют в двух парках Брянска
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Площадки для катания на скейтах ремонтируют в двух парках Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В центральном парке имени тысячелетия Брянска стартовал капитальный ремонт площадки для катания на скейте. В настоящее время специалисты разбираются устаревшие конструкции. Скейт-парк был открыт в 2019 году и за семь лет элементы сильно износились. 

«Больше всего пострадало покрытие – специальная фанера. Её мы полностью снимаем. Это делают сами сотрудники парка. А вот дальнейший ремонт будут вести уже специалисты подрядной организации. Они провели замеры и готовят смету. Ремонт скейт-парка мы планируем завершить до конца этого года», — уточнил директор городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин.

Также в парке в порядок приведут детскую площадку. Там заменят верёвочные элементы и подиум игровой зоны.

Ещё одну площадку для катания на скейтбордах обновят в парке «Майский» в Бежицком районе. Специалисты уже завершают монтаж покрытия.

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