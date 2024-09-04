Брянские мастера участвовали в межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В московском парке «Коломенское» прошёл XIII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». В нём участвовали три мастера из Брянской области, прошедшие строгий отбор. Декоративно-прикладное творчество региона на фестивали также оценивало жюри.

Ирина Аниканова стала лауреатом специальной премии в номинации «Лучший народный мастер». А её куклы получили диплом Лауреата I степени в категории «Куклы и игрушки из текстильных материалов».

Брянский мастер Светланы Муратовой создала лоскутное одеяло по мотивам Олимпиад 1980 и 2014 годов. Она использовала редкие ткани и вышила имена победителей.

Мастер росписи по дереву Екатерина Гридина представила коллекцию «Брянский лес». В технике «Городецкая роспись» он сделали деревянную посуду, зеркала и игрушки.