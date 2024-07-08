Брянские медики получили новые квартиры

Молодые врачи брянско больницы получили новые квартиры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

В Брянске прошла церемония вручения квартир врачам Брянской областной детской больницы. Сертификаты молодым специалистам вручили губернатор Александр Богомаз, вице-премьер Татьяна Голикова и Министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В 2018 году в Брянской области из областного бюджета выделили один миллиард рублей на покупку квартир для медиков. За это время врачи получили 347 квартир.

«Благодаря этой программе в Брянскую область стали приезжать врачи из регионов Российской Федерации, ближнего зарубежья. С новыми кадрами укрепляется первичное звено здравоохранения, развиваются новые методы лечения, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь», – подчеркнул Александр Богомаз.