Брянские медики спасают 9-летнего ребенка и 17 беременных женщин с COVID-19
Все они находятся в тяжелом состоянии.
В Брянской области из-за коронавирусной инфекции госпитализировали 51 ребенка. Как сообщил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов, девятилетний ребенок находится в реанимации детской инфекционной больницы.
В госпитале, развернутом на базе областного роддома, в состоянии средней тяжести находятся 17 беременных женщин.
По словам Галаганова, к концу этой недели на амбулаторном лечении находились 4657 пациентов, в том числе 430 детей.
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