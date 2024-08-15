Брянские молодожёны на свадьбе собрали канцтовары для детей-сирот

Брянские молодожёны на свадьбе вместо цветов от гостей собрали канцтовары для детей-сирот. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.

В начале августа брянская пара Валерия и Александр сыграли свадьбу. Вместо букетов цветов они попросили гостей подарить им канцелярские принадлежности. На торжество друзья и близкие молодожёнов принесли школьные наборы, краски, тетради, клей, ручки и карандаши. Эти подарки пара передала воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Героя России А.А. Титова в Жуковском района.